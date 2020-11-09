Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kasım ayı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi”, 11 Kasım Çarşamba günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak…

100 YILLIK KARAGÖZ SURETLERİ…

YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergide, Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un büyük emeklerle toplayıp bir araya getirebildiği Kıbrıs’ın en eski Karagöz ustaları tarafından hazırlanmış olan orijinal suretler sergilenecek. Ayrıca Mehmet Ertuğ’un kendisinin yaptığı, Karagöz oyunlarında kullanılan çeşitli tiplere ait toplam 120 orijinal özgün suret de sergide yer alacak.

Sergilenecek suretler arasında Karagöz, Hacivat, Sünbül Hanım, Zenne, Cadı, Çıplak, Keloğlan, Deli, Hımhım, Arnavut, Canavar, Rum, Yahudi vb. bulunuyor. Suretler, Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustaları, Lefkeli Mehmet Efendi ve Mehmet Ertuğ tarafından yapılan eserlerden oluşuyor. Sergide Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustalarına ait en az yüz yıl önce yapılmış suretler de yer alacak.

“KARAGÖZ SURETLERİNE AY YILDIZ ÖZLEMİ YANSIYOR”

Serginin en özel parçalarından olan Hanım Kız (Sünbül Hanım) sureti. 100 yıl önce Kıbrıslı bir Karagöz ustası tarafından deriden yapılan Sünbül Hanım suretinde diğer suretlerin aksine, tepesinde ve alnında ay yıldız yer alıyor. Mehmet Ertuğ bu durumu Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresinde yaşadığı yıllarda ay yıldıza duyduğu özlemin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

GÖLGE OYUNU VE HACİVAT-KARAGÖZ HAKKINDA…

Türklere özgü bir gölge oyunu olan Hacivat-Karagöz, bir söylenceye göre 14. yüzyılda Bursa’da doğdu. Yüzyıllarca halkı güldüren, düşündüren, eğlendirirken eleştiren yapısıyla günümüze kadar ulaşan Gölge Oyunu, Türk kültürünün en özgün parçalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Kıbrıs’a, Osmanlı Devleti’nin adayı fethetmesiyle birlikte geldiği kabul ediliyor. Hacivat-Karagöz gölge oyunu adada o kadar seviliyor ki sadece Ramazan aylarında değil, yıl boyunca köy ve kentlerde küçük-büyük herkes için vazgeçilmez bir tutkuya dönüşüyor. Bu ilgi nedeniyle Kıbrıs’ta birçok usta Karagözcü yetişiyor, klasik karagöz oyunları yanında Kıbrıs’a özgü oyunlar da sergileniyor. Öyle ki Karagöz suretlerine ek olarak Kıbrıs’a özgü yeni tipler de yaratılıyor.

MEHMET ERTUĞ KİMDİR?

14 Mart 1939 tarihinde Yiğitler (Arçoz) köyünde doğdu. İlkokula, doğduğu köyde başlasa da Lefkoşa Haydarpaşa İlkokulu’ndan mezun oldu. Orta öğrenimini Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Lisesi’nde tamamladıktan sonra “Omorfo Öğretmen Koleji”ni bitirerek 1959 yılında ilkokul öğretmeni oldu. Aynı yıl, burslu olarak Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat bölümüne girdi. 1960-1961 öğretim yılında buradan mezun oldu. 1961-1962 ders yılından başlayarak Kıbrıs’ın birçok ortaokul, lise ve kolejlerinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı.