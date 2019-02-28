Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesindeki Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçici kurul tarafından seçilen eserlerin yer alacağı ve ödül kazananların açıklanacağı sergi, 5 Mart Salı günü ziyarete açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı ve ödül töreni, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Ziyaretçi kabulüne 2020’de başlayacağı belirtilen Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından organize edilen sergide, gerek Kıbrıs Türk Millî Mücadele yıllarında gerekse de günümüzde çekilen Kıbrıs Türk Millî Mücadelesini tasvir eden fotoğraflar yer alacak.

Yarışmada dereceye giren birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye 1000 TL para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.

