Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin ilk uzun metraj sinema filminin çekim öncesi provaları devam ediyor

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Başkanı Müge Günay, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından duyurusu yapılan ilk uzun metraj sinema filminin çekim öncesi provalarının devam ettiğini duyurdu.

Günay yaptığı yazılı açıklamada, Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde okumaları süren filmin provalarının yakın bir zamanda halkın da izleyici olarak katılabilmesi için Alsancak Özgürlük Milli Parkı’nda devam edeceğini kaydetti.

Dernek çatısı altında çekimlerine başlanan “Kurtlar Sofrası” adlı filmin yönetmenliğini Müge Günay yaparken, filmin senaryosu ise Şafak Yolcu’nun kaleminden çıktı.

“Kurtlar Sofrası”, Kıbrıs’ta giderek ağırlaşan yaşam şartlarından dolayı daha insani bir yaşam hayaliyle genç bir kızın istikbalini bir başka ülkede aramasını ve gittiği yerde annesiyle karşılaştığı karakterleri kara mizah olarak ele alıyor.

Çekimlerine gönüllülük esasına dayalı başlanacak film için Girne, Alsancak ve Lapta bölgeleri set noktaları olarak belirlendi. Filmin kurgusu bittikten sonra Türkiye’de vizyona girmesi hedefleniyor.