Kıbrıs Türk yazının usta kalemi Kâmil Özay’ın Toplu Eserleri” kitap tanıtımı yapılıyor

: Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli kalemlerinden Kâmil Özay’ın vefanın 1. yıl dönümü anısına cuma günü Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.00’de Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Bütün Eserleri” kitabının tanıtımı yapılacak.
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur, Özay’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamda, Kâmil Özay’ın 1. ölüm yıldönümü anısına “Bütün Eserlerini” kapsayan bir kitap çıkardıklarını kaydetti. Özay, 310 sayfalık kitabın Kamil Özay’ın eşi Ayten Özay’ın maddi ve manevi desteğiyle yayımlandığını kaydetti.
Öznur, şöyle devam etti:
30 Nisan 1941'de doğan Özay, Lefkoşa/Kıbrıs İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. 21 Ekim 2021'de vefat eden Özay, öğretmenlik yıllarında birçok gence fırsat vererek Kıbrıs Türk şiirine kazandırmaya çalıştı. Yıllarca, Birlik gazetesinde sanat köşesini yönetti. Türkiye’deki orta öğrenim müfredatında şiirlerine yer verildi.
Özay'ın eserleri:
"Bir Çift Göz Ağlıyor Gecede, 1965", "Aşk Damlacıkları, 1965", "Bir Kişi, 1966", "Rüya Kızı, 1982", "Beş Sesli Saz, 1983", "Çiğ Damlaları, 1984", "Sevda İle Bulut, 1985", "Yaralı Bahar, 1990", "Bir Çiçek Vardı, 2003", "Toplu Eserleri,2022" .