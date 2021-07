“Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sibel Tatar’ın kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün hazırladığı “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 78 öncü Türk kadınının kısa hayat hikayelerini içeren kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta eşi Sibel Tatar ve kulüp üyelerine, değerli yazarlara ve kitabın yayımlanmasında katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitapta yer alan isimleri kutladı ve hayatta olmayanlara rahmet diledi.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “BUGÜNÜN OLANAKLARINI DEĞERLENDİREREK KKTC’DE DAHA ÇAĞDAŞ VE VERİMLİ BİR GELECEĞE ŞEKİL VERMEK HERKESİN GÖREVİ”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir çalışma sayesinde Kıbrıs Türk halkının geçmişi ile geleceğini nasıl şekillendirebileceğinin görüldüğünü dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde geçmişte çok eserler ortaya çıktığını bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Önemli olanın gelinen aşamada devleti daha da yüceltmek olduğunu ifade eden Tatar, bu bağlamda yürekli insanların eserlerini ortaya çıkarıp geleceğe taşımanın görev olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın genç kızlara örnek olmasını temenni eden Tatar, bugünün olanaklarını değerlendirerek KKTC’de daha çağdaş ve verimli bir geleceğe şekil vermenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadının elinin değdiği yer bambaşka olur. Kadınların katkısıyla çok daha çağdaş ve başarı dolu bir geleceğe yelken açmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olacağız” dedi.

SİBEL TATAR: “GEÇMİŞİMİZE VE İZ BIRAKAN ÖNCÜ KADINLARA BAKMAK, VARDIĞIMIZ NOKTAYA NASIL GELDİĞİMİZİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ise konuşmasında, 3 yıl önce kurduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ile birçok toplumsal projeyi başarı ile hayata geçirdiklerini belirterek, 170’e ulaşan üye sayısı ile dünya Inner Wheel Kulüpleri arasında en çok üyeye sahip kulüp olarak takdir gördüklerini kaydetti.

Sibel Tatar, Bellapais Çemberi’nde tüm peyzaj ve heykel çalışmalarını tamamlayıp 2 yıl önce açılışını yaptıklarını, Dilek Ağacı projesi ile 3,000 öğrencinin yeni yıl dileklerini gerçekleştirdiklerini, birçok sağlık projesini hayata geçirdiklerini ve kız öğrencilere eğitim sağladıklarını anlattı.

Projeler için kaynak oluşturmak amacı ile Nilgün Belgün’nün müzikal oyunu, Türk Edebiyatının sevilen isimleri Ayşe Kulin, Canan Tan, Nermin Bezmen ile sohbetli imza günleri gibi birçok başarılı etkinlik yaptıklarını ve projeleri hayata geçirme fırsatı bulduklarını anlatan Sibel Tatar, “Yaşadığımız günler, bizlere geçmişte öncülük yapanların mirasıdır. Bu günler, yıllarca mücadele veren, emek harcayan, bu ülkeyi vatan olarak yüreklerinde hissedip sahiplenen, değer katan herkesin mirasıdır. Dönüp geçmişimize ve geçmişin iz bırakan öncü kadınlarına bakmak, bugün vardığımız noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için önemlidir. Çünkü ‘dün’ önemlidir” dedi.

Sibel Tatar, kitabın toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, kadın haklarının, insan hakları demek olduğunu öğretirken, kadını etkisizleştirmenin veya ötekileştirmenin, kadını topluma her açıdan koyacağı katkıyı ve gücü yok etmek olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Ülkenin geleceğine kadının koyacağı katkıları fark etmek açısından da, kadının toplumdaki yerini ve katkılarını anlamanın önemine işaret eden Sibel Tatar, kitabın başarılı, özgüveni yüksek, bir şeyleri hep mücadele ile elde etmiş, çalışıp çabalayarak kazanmış, vizyon sahibi 78 güçlü ve öncü kadının hayat hikayesini içerdiğini, kitabın ikinci cildinde ise, öncü Kıbrıs Türk kadınlarına yer vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

“GENELDE TÜM OKUYUCULARA, ÖZELDE GENÇ KIZLARIMIZA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR ÇALIŞMA”

Genelde tüm okuyuculara, özelde genç kızlara örnek teşkil edecek, rol model olacak ve onları hayat yolunda motive edecek bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Sibel Tatar, emek, gayret, özgüven ve çalışkanlık sonucu oluşan değerli hayat hikayelerinin, edebi yeteneklerini ortaya koyarak zevkle okunacak bir kitap haline getirilmesine katkı koyan ünlü konuk yazarlar Canan Tan ve Nermin Bezmen’e, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın usta yazarları İsmail Bozkurt, Ferhat Atik ve Orkun Bozkurt’a teşekkür etti.

Sibel Tatar, kitabın hazırlık çalışmalarına kendisiyle birlikte katkı koyan başta yönetim kurulu üyeleri, dernek üyelerinden Ayşem Erişir, Berin Avunduk, Havva Tatar, Andaç Peynirci Bektaş ve İlgen Andır’a ve destek veren tüm üyelere de teşekkür ettiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Kozaları olan kadınların, kozalarından çıkıp, ileriye doğru adım atmaları için, katkı koyacak bu kitap ile kendi kararlarımızı özgürce alalım, hayal kuralım ve bu hayallerimiz için cesurca adım atalım. Sizlere, geçmişin değerlerini ulaştırmayı amaçladığımız kitabımız, kadın emeğinin bir toplumun ilerlemesindeki önemini gösteriyor. Kıbrıs Türklerinin her alanda ilerlemesine öncülük eden kadınlarımıza minnet, aramızdan ayrılanlara rahmet dilerim.”

Sibel Tatar, topluma katkı koymak amacıyla sosyal hizmet projelerinde birlik ve beraberlik içinde çalışma gücünün birleştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.