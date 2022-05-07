Kıbrıslı şair ve yazar Havva Tekin sanatseverlerle bir araya geldi

Kıbrıslı şair ve yazar Havva Tekin, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’den yapılan açıklamaya göre, Tekin etkinlikte, “Başarı Ekseninde Kadın” konulu konuşma yaptı.

Tekin konuşmasında, kadının, geleceğin toplumunu inşa etmedeki rolünü değişik açılardan irdeledi. Kadının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Tekin, toplumu oluşturan kadınlar ve erkeklerin her iki cinsin de kadınlar tarafından yetiştirildiğini ifade etti. Tekin, çocuk yetiştirmede kadınlara çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Hava Tekin, söyleşinin sonunda şiirlerini de seslendirdi.

Ankara’da yaşamını sürdüren Havva Tekin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yılı eser yazma yarışmasında “Çocuk Romanı” büyük ödülünü almıştı.