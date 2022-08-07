Kıbrıslı Şef Melis Bakan Oğuz’a kitabını takdim etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk Şef Meliz Berg'i (Meliz Cooks) kabul etti.

Berg, Kıbrıs Türk mutfağın ait yemek tariflerinin yer aldığı ‘’Meliz’s Kitchen’’ adlı kitabını Bakan Oğuz’a takdim etti.

Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Bakan Oğuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’a özgü yemeklerin yer aldığı bir kitabın dünya çapında başarılı işlere imza atmış bir Kıbrıslı şefin yayınlamasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Şef Meliz’in kitabı, Amazon ve Sunday Times’da en çok satan kitaplar listesinde ilk sırada yer alıyor.

Berg, kendi kendini yetiştirmiş bir aşçı, yemek tarifi geliştiricisi ve yemek içeriği yaratıcısı olarak tanınıyor.

Berg, ‘’Melis Cooks’’ adlı blogunda ve Instagram sayfasında, Kıbrıs Türk mutfağı lezzetlerini, yapımı kolay tarifleri Kıbrıs Türk kültürü ile harmanlayarak takipçileriyle paylaşıyor. Berg, yemek tariflerinde Kıbrıs’a özgü ürünlerden hellim, molehiya gibi pek çok ürünün de tanıtımını yapıyor. Yemek tariflerinde yer alan malzemeler için İngiltere’deki Türk marketlerinden alışveriş yapan Berg, Kıbrıs’ta üretilen yerli ürünlerin tanıtılmasına da önemli katkı sağlıyor

Meliz’in tarifleri ‘’Co-op Food, Asda Good Living Magazine ile Good Homes ve Guardian'da yayınlandı.