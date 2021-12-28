Kıbrıslı Türk Karikatürcüler Derneği, karikatür yarışmalarında kazandıkları çeşitli ödülleri paylaştı

Kıbrıslı Türk karikatürcüler Derneği, dünyanın değişik ülkelerinde ve Kıbrıs’ta düzenlenen uluslararası karikatür yarışmalarında kazandıkları çeşitli ödülleri paylaştı.

Cemal Tunceri, Musa Kayra, Leyla Çınar Algül, Hüseyin Çakmak ve Mustafa Tozakı isimli çizerlerin kazandığı ödüller şöyle:

İran’ın Shiraz şehrinde düzenlenen, 44 ülkeden birçok çizerin katıldığı, “Trafik ve Taşımacılık” konulu, 2. Uluslararası Shiraz Karikatür Festivali’nde Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Takdir Ödülü” kazandı.

Güney Kore’nin Seul şehrinde düzenlenen, 45 ülkeden 429 çizerin 1.836 eser ile katıldığı, 10. Uluslararası Sejong Karikatür Yarışması’nda Musa Kayra’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “En İyi Karikatür Ödülü”; Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Başarı Ödülü”; Cemal Tunceri’nin bir eseri ise “Webtoon Ödülü” kazandı.



Uluslararası Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, kültürel ve sanatsal çalışmalarından dolayı Cemal Tunceri’ye “Bağlılık Ödülü” verdi.Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlenen, 37 ülkeden 115 çizerin 260 eser ile katıldığı, “Müze” konulu, 11. Uluslararası Karikatür Ustaları Bienali’nde Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Karikatür Ustası Adayı Ödülü” kazandı.Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği, 40 ülkeden 157 çizerin 432 eser ile katıldığı, “Zeytin” ve “Serbest” konulu, 10. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Mustafa Tozakı’nın bir eseri “Zeytin” konulu bölümde, bir eseri ise “Serbest” konulu bölümde “Finalist Ödülü” kazandı. Aynı yarışmanın “Serbest” konulu bölümünde ise, Leyla Çınar Algül’ün bir eseri “Finalist Ödülü” aldı.Genel merkezi Hollanda’da bulunan, Dünya Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) Yönetim Kurulu, Dünya Karikatür Sanatı’na ulusal ve uluslararası alanda yaptığı önemli katkılar nedeni ile Hüseyin Çakmak’a “FECO Dostluk Ödülü” verdi. Hüseyin Çakmak aynı ödülü İspanyol karikatür sanatçısı Juli Sanchis Harca ile paylaştı.Kıbrıslı Türk karikatürcülerin ödül kazanan eserleri etkinlikler sonrasında düzenlenen sergilerde ve yayınlanan karikatür albümlerinde yer aldı.