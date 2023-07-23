Kıbrıslı Türk sanatçı-ressam Feridun Işıman, ödülünü Roma'da aldı

Kıbrıslı Türk sanatçı-ressam Feridun Işıman’ın “Yüzler-Faces” isimli tuval üzerine yağlıboya tablosu, İtalya’nın yetkili sanat kurumlarından “Effetto Arte Foundation” tarafından ödüle layık görüldü.

Işıman’a “İtalya’nın Dehası- Uluslararası Michelangelo Ödülü” Roma’da, “Teatro İtalia” düzenlenen törenle verildi.

Bu ödülle Işıman’ın eserleri Avrupa’nın tanınmış pek çok önemli galerisinde sergilenme olanağı bulacak.

Konuyla ilgili sosylal medya hesabından açıklama yapan Işıman, 100 e yakın ulkelerden ödül alanların olduğun değinerek ödülünü eşim Dervişe Işıman'a ithaf etti ve onun her zaman destek oluşunun kendisinin itici gücü olduğunu vurguladı.

Işıman: "Bu gün Roma K.K.T.C. Temsilcimiz Mustafa DAVULCU ve değerli yardımcıları İclal Hanım ile birlikte Ödül Törenine geldiler.Bizim yanımızda oldular , onur verdiler destek olduar. Kendilerine yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

1982 yılında Amsterdam’da, 1983 yılında New York’ta ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sergiler açan Işıman, son solo sergisini 2009 yılında Paris’te açmıştı.Işıman’ın eserleri yıllardır Floransa’nın tanınmış sanat galerilerinden “Galleria 360″ta sergileniyor.

Sanat eleştirmeni ve küratör olan Dott.F.Saverio Russo ve Salvatore Russo’nun başkanlığını yaptığı “Effetto Arte Foundation”, sanatı ve sanatçıları destekleme, dünyaya tanıtma ve olanaklar yaratma açısından yoğun çalışan bir kurum olarak biliniyor.