“Kırmızı Başlıklı Kız” ilk kez Güzelyurt AKM’de sahnelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunu bugün ilk kez Güzelyurt AKM’de oynandı.

Charles Perrault’nun eserinden uyarlanarak, Ünsal Sicilli tarafından yazılan çocuk oyunu, Ayhatun Ateşin tarafından yönetildi. Müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in üstlendiği oyunun ışık ve ses sorumlusu Ege Ateşin, sahne amiri ise Ada Ateşin oldu.

Yalçın Kurtcebe, Bikem Türker, Devin Canbaz ve Ekin Duruk’un rol aldığı oyun, yarın Lefkoşa AKM, Cuma günü İskele’de sahnelenecek. Okullardan gelecek taleplere göre oyun, Aralık ve Ocak ayında sahnelenmeye devam edecek.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizesiyle, Ayhatun Ateşin proje sorumluluğundaki “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunu, Milli Günleri Kutlama Komitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, BRTK ve Başman Vakfı katkılarıyla sahnelenirken, oyun mekanları Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi ve Kültür Dairesi yardımlarıyla sağlandı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da izlediği Güzelyurt’taki oyunun sonunda çocuklar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.