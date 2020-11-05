Çatalköy Belediyesi, “Beşparmaklar” kısa oyun yazma yarışması düzenliyor.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyunların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, ödül almamış ve oynanmamış olması gerekiyor. Katılımcıların yarışmaya birden fazla oyunla katılabileceği gibi, grup halinde de oyun yazılabileceği belirtildi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de genç ve yeni oyun yazarlarını özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışlara yer vermek, KKTC’de kısa ve yeni tiyatro eseri örneklerini, okuyucu ve seyirci ile buluşturmak amacı ile yarışmayı düzenlediklerini kaydetti. Hulusioğlu, konusu “Efsane” olarak belirlenen kısa oyun yazma yarışmasına Türkçe yazabilen herkesin katılabileceğini belirtti.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik de, bir ülkenin tiyatrosundan söz edilebilmesi için yönetmen, yazar ve oyuncunun ülkede var olması gerektiğine inanç belirterek, “En önemlisi mutlaka ve mutlaka tiyatro yazarlarımızın artması gerekmektedir.