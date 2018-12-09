Kitabını Harmancı'ya sundu

Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu kendi kaleme aldığı, Argasdi Yayınları’ndan çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)” isimli kitabı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti. Başkan Harmancı’nın kültürel değerlere sahip çıkan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Alçıcıoğlu, Baraka Kültür Merkezi’nin kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’de 2012 yılından bu yana yayımlanan kültüre dair yazılardan oluşan kitabı, unutulan çocuk oyunlarından masallara, unutulan sözcüklerden kaybolan mesleklere kültürümüzü hatırlatması ve yaşatması dileğiyle Başkan Harmancı’ya sundu.

LTB Başkanı Harmancı ise Nazen Şansal ile Şifa Alçıcıoğlu’ndan oluşan Baraka Kültür Merkezi heyeti kabulünde Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu’nun kaleme aldığı “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)” isimli kitabın takdim edilmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek Alçıcıoğlu’na teşekkür etti.

Ayrıca Baraka Kültür Merkezi, Arabahmet Kültür Evi’nin işletilmesi konusundaki talep ve önerileriniBaşkan Harmancı’ya iletti.