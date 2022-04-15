Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi İşbirliğinde, Kitap ve Kültür Günleri etkinliği düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, etkinlikler, 23-29 Nisan tarihleri arasında Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alacak. Etkinlikle ilgili olarak bugün Girne belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs’tan 70'in üzerinde yazar, şair ve gazetecinin yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den Ahmet Telli, Latife Tekin, Mine Söğüt, Havva Tekin, Bora Ercan, Gazeteciler Barış İnce, Erdal Güney Girne'de okuyucularla buluşacak.

Ülke yayıncılarından Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Khora 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00’den itibaren yedi gün boyunca Ramadan Cemil Meydanı’nda stant açacak.

Etkinlikler çerçevesinde, kitap satışı yanında, müzik dinletileri yazarlarla söyleşi ve imza buluşmaları, şiir dinletileri, forum, seminerler ve masal atölyeleri yer alacak.

Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günlerinde, sevilen müzik gruplarından Black Trio 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de, Retro Çalgıcıları da 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 11.00’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda sahne alacak.

Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri etkinliğiyle ilgili olarak bugün Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Sanat’ın kent ve toplum yaşamında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, göreve geldikleri günden itibaren, Girne’de önemli kültür sanat etkinliklerine imza attıklarını vurguladı.

Güngördü, konuşmasında, Girne Belediyesi’nin, kültür sanat yatırımları, kültür sanat organizasyonları, yayınlar, yarışma ve festivalleriyle ilgili bilgi verdi.

15 Nisan Sanat Günü kapsamında, ülkede kitap ve yayıncılık alanında önemli bir yeri olan Işık Kitapeviyle, Kitap ve Kültür Günleri etkinliğine hayat vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Güngördü, 23-29 Nisan tarihleri arasında yer alacak etkinliğe, Türkiye’den 7, Kuzey Kıbrıs’tan 70’e yakın yazar, şair ve gazetecinin katılacağını belirtti.

Kitap ve Kültür Günleri Programı hakkında bilgi veren Güngördü, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesi, bu etkinliklere katılmaya davet etti.

Işık Kitapevi Direktörü Nahide Merlen’de, Girne Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerini gururla takip ettiklerini belirterek, Girne Belediyesiyle Kitap ve Kültür Günleri etkinliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Merlen, Kültür Sanat Etkililiklerinin, insan gelişimine yapılan katkı olduğunu ancak bu tür etkinlikleri düzenlemenin ciddi bir maliyet ve emek gerektirdiğini vurguladı.

Işık Kitapevi olarak 33 yıldır kendi bünyelerinde düzenledikleri kitap fuarını, ülke geneline yaymaları için talep aldıklarını anımsatarak, bu tür etkinliklerde kurumsal destek ve iş birliklerinin önem taşıdığını belirtti.

Merlen, Girne Belediyesiyle yaptıkları iş birliğinin ardından, bunu diğer belediyelerle de tekrarlanabileceğini belirtti.

Girne Belediyesi ile gerçekleştirecekleri etkinliğe, insan ırk sınıf ayırımı yapmadan, yakın dönemde yayın çıkaran isimleri dikkate alarak, Türkiye’den 7, KKTC’den 70 yazar şair ve gazetecinin davet edildiğini dile getiren Merlen, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.