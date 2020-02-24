“Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz” oyunu Girne’de sahnelendi

Kadının yaşam hakkı duyarlılığını trajikomik bir dille anlatan “Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz” adlı tiyatro oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri kapsamında Şubat ayındakı son oyunuydu.

Kadın erkek eşitsizliğine eleştirel bir pencereden yaklaşan oyunda, kadının yaşam hakkı duyarlılığını trajikomik bir dille anlatıldı. Sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda sahneye çıkan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü oyunculara ve yönetmene çiçek takdim etti.

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri Mart Ayı Programı şöyle:

3 Mart ”Kondela’nın Sessizliği

5 Mart ”Buzlar Çözülmeden”

10-12 Mart ”Kadın”

24 Mart ”Memurin Faslı”

26 Mart ”Deli”

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor.