Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), "Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri" dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Konsere LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

Oskay Hoca yönetimindeki konserde Hasibe Aksaç (bağlama), Arkın Sayar (Vokal) ve Behiç Anibal (Vokal) solist olarak yer aldı.

Müzikseverlerin salonu doldurduğu “Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri”nin yoğun alkış aldığı belirtildi.