KÖDER'in Kamran Aziz belgeseli gösterildi

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Kıbrıs’ta hayata değer katan kadınların hikâyelerinin anlatıldığı belgeseller serisine eczacı, besteci, söz yazarı, müzik öğretmeni ve icracısı Kamran Aziz belgeseli ile devam etti.

KÖDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre Asbank sponsorluğunda hazırlanan belgesel gösterimi Lefkoşa AKM’de Cuma akşamı yapıldı.

Belgesel gösterimine eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, bazı milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Gecede konuşmalar yapıldı, Ayşe Karaca’nın eşliğinde Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım” şarkıları seyircilerin de katılımıyla söylendi ve belgesel gösterimi yapıldı.

Gecede, katkılarından dolayı Asbank Genel Müdürü Karip’e KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tarafından kutsal kadın ağaç temalı bir seramik heykeli takdim edildi.

-Ekingen: “Belgeselleri toplumla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen gecede yaptığı konuşmada, 15 arkadaş olarak ülkede bir ilki başarmak için yola çıkan KÖDER’in halkın takdiri ve artan değerli sponsor katkılarıyla 9.belgeselini de toplumla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ekingen, bu yol açıcı ve ilham verici ilkleri başarmaya da azimle devam edeceklerini kaydetti.

“Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz” diyen Ekingen, fotoğraf sergisi açtıklarını, belgeseller çektiklerini anımsatarak, matbaada basımı tamamlanan ilk kitabın tanıtımının Ağustos ayında yapılacağını da söyledi.

-Karip: “Kadının her alanda güçlü yer edinebilmesinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz”

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, belgeseller hazırlamak, yazıya dökmek ve kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmaların bir parçası olmanın Asbank için gurur verici olduğunu ifade etti.

Karip, Asbank olarak sosyal yaşamda, iş hayatında, ekonomide ve hayatın her alanında kadının güçlü bir yer edinebilmesinin destekçisi olmaya ve bu tür projelere de katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.

-Harmancı: “KÖDER’in gösterdiği çaba çok değerli”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KÖDER’in güzel anıları yeni nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek için gösterdiği çabanın çok değerli olduğunu ve onu destekleyen tüm kurum-kuruluşların da önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti. Harmancı, ifade ederek, KÖDER’i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

-Güven: “Çok değerli bir insan…”

Aile adına konuşan Tomris Güven, teyzesi Kamran Aziz’in sevgi dolu, çok neşeli, enerji dolu, hayvansever, çocuksever, insansever, doğasever, yurtsever, müziksever ve müzik üreten çok değerli bir insan olduğunu kaydetti.

Güven, hayata değer katan kadınların öykülerini belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir toplumsal görevi başarıyla yerine getiren ve Kamran Aziz’i de bu listeye koyarak belgeselini çektikleri için KÖDER’e, çekimde yer alanlara ve çekim ekibine çok teşekkür etti.

-Siber: “Güzel bir etkinlik…”

Sibel Siber ise hep güzelliklerle anılan, etrafına ve topluma hep güzellikleri yansıtan değerli Kamran Aziz sayesinde güzel bir etkinlik yaşandığını dile getirerek, belgeseli hazırlayarak topluma sunan KÖDER’i tebrik etti.