banner22

Konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile açılıyor

Konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile açılıyor
banner30

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2019-2020  konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile yapıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmişten, bugüne  şarkıların yer alacağı konser yarın Göçmenköy Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.
 
Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak  Arkın Sayar ve Hüseyin Altan yer alacak.
 
Müzikseverlerin nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarılacağı konserde 1940’lardan 2000’lere sevilen şarkılar seslendirilecek.
 
Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak. 

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Anadolu Ateşi okulu açılıyor
Anadolu Ateşi okulu açılıyor
  1. Kültür & Sanat

banner24

banner25

﻿