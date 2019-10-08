Konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile açılıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2019-2020 konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile yapıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmişten, bugüne şarkıların yer alacağı konser yarın Göçmenköy Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.



Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak Arkın Sayar ve Hüseyin Altan yer alacak.



Müzikseverlerin nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarılacağı konserde 1940’lardan 2000’lere sevilen şarkılar seslendirilecek.



Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.