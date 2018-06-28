KORTEJLE BAŞLAYACAK FESTİVAL 8 TEMMUZ’DA SONA ERECEK

41. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor.

Yarın saat 19.00’da kent merkezinden kortejle başlayacak festival, 8 Temmuz’da sona erecek.

Konserler, etkinlikler, yarışmalar, gösterilerin yer alacağı festivalde, çeşitli stantlar kurulacak ve 10 gün boyunca yaklaşık 50 ton portakal ve her gece binlerce bardak portakal suyu dağıtılacak.

41. Güzelyurt Portakal Festivali bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü ve Festival Komitesi Başkanı Süleyman Aldağ, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Yakın Doğu Hastanesi İşletme Direktörü Özgü Bayraktar hazır bulundu.