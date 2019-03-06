Kral Çıplak isimli oyunu sahnelendi

İskele Belediye Tiyatrosu, İskele Belediyesi 10. Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Kral Çıplak isimli oyunu sahneledi.



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun İskele’de Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri için sahnelendi.



İCLAL AYDIN İLE SÖYLEŞİ 8 MART’TA



İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri kapsamında, 8 Mart Cuma Kadınlar Gününde, yazar ve oyuncu İclal Aydın’la söyleşi yer alacak. Söyleşi İskele AKM’de saat 20.00’de başlayacak.