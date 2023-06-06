Kültür Dairesi, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri'nde 90'ı aşkın konuk ağırladı

Kültür Dairesi geçen hazirandan bu yana Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliklerinde 90’ı aşkın konuk ağırladı.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphaneleri uğrak yeri haline getirmek hedefiyle yapılan etkinliklere katılan konuklara bugün teşekkür belgesi takdim edilecek. Teşekkür Belgesi Takdim Töreni saat 17.00’de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl haziran ayından başlayarak yıl boyunca 15 günde bir perşembe günleri, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy halk kütüphanelerinde düzenlenen sohbet toplantılarında 90’ı aşkın sayıda konuk ağırlandı.

Kültür Dairesi’nin teşekkür belgesi vereceği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne konuk olarak katkı koyan sanatçı ve emekli öğretmenlerin isimleri şöyle sıralandı;

Milli Kütüphane Lefkoşa

1. Mehmet Kansu(Şair-Yazar)

2. Ahmet Belevi (Besteci- Müzisyen)

3. Hüseyin Kaba (Araştırmacı –Yazar)

4. Hatice Kayhan (Akademisyen)

5. Candaş Yolga (Yazar)

6. Tuncer Bağışkan (Araştırmacı-Yazar)

7. Burhan Atun (Mimar)

8. Gülçin Erkmen (Emekli Öğretmen)

9. Şermin Kotak (Emekli Öğretmen )

10. Serhat Bayar (Emekli Öğretmen)

11. Yıltan Taşçı (Emekli Öğretmen)

12. Ahmet Miralay (Emekli Öğretmen)

13. Sadık Özbilgehan (Emekli Öğretmen)

Mehmetçik Halk Kütüphanesi

1. Fatih Yalıner (Şair-Yazar)

2. Cevahir Caşgir (Tiyatro Sanatçısı)

3. Zekai Altan (Yazar)

4. Salih Şahin (Yazar)

5. Barış Satılmış (Şair)

6. Ayhan Başkal (Sanatçı-Müzisyen)

7. Mustafa Zeki (Emekli Öğretmen)

8. Hüseyin Cumaoğlu (Emekli Öğretmen)

9. Ayşe Güleryüz (Emekli Öğretmen)

10.Coşkun Akyerli (Emekli Öğretmen)

Girne Halk Kütüphanesi

1. Ünver Alibey (Yazar)

2. Muharrem Cemoğlu (Müzisyen)/ Ali Erbilek(Müzisyen)/ Filiz Yuvalı (Öğretmen)

3. Ferdiye Yurdakul (Yazar)

4. Salih Mustafa Çizenel (Ressam)

5. Mutlu Soykurt (Yazar)

6. Derman Atik (Tiyatro Sanatçısı- Yönetmen)

7. Müge Günay (Yönetmen)

8. Nagehan Diner (Emekli Öğretmen)

9. Fatma Avsoy (Emekli Öğretmen)

10. Ayşe Tezer Değirmencioğlu (Emekli Öğretmen)

11. Meral Kutsal (Emekli Öğretmen)

12. Taçlan Kamil Manavoğlu (Emekli Öğretmen)

13.Hayat-Erbil Aydınova (Emekli Öğretmen)

Güzelyurt Halk Kütüphanesi

1. Ruhsan Ankay Kısa (Tiyatro Sanatçısı)

2. Sercan Avcı (Tiyatro Sanatçısı)

3. Kamuran Aksel Yeşillik (Keman Sanatçısı)

4. Eliz Fellahoğlu (Müzisyen)

5. Yıldıray Paralı (Bağlama Sanatçısı) Hasan Paralı (Mani Yazarı)

6. Nazım Ced (Müzisyen)

7. Havva Süleymanlar (Emekli Öğretmen)

8. Mehmet Karamanoğlu (Emekli Öğretmen)

9. Celal Canova (Emekli Öğretmen)

10. Sevgi Gürpınar (Emekli Öğretmen)

11. Havva Süleymanlar (Emekli Öğretmen)

Erenköy Halk Kütüphanesi

1. Nurperi Özgener (Araştırmacı-Yazar)

2. Nevzat Çakır Sürmelioğlu (Araştırmacı-Yazar)

3. Fadıl Elmasoğlu (Araştırmacı-Yazar)

4. Meryem Özbolat (Sanat Derneği Yöneticisi)

5. Akile Ruh (Masal Anlatıcısı-Öğretmen)

6. Mediha Saltkaya (Emekli Öğretmen)

Değirmenlik Halk Kütüphanesi

1. Suzan Polat (Sanatçı)

2. Hasan Zeybek (Sanatçı)

Süleyman Kurtel (Emekli Öğretmen)

Akdoğan Halk Kütüphanesi

1. Ahmet Şimşek (Yazar)

2. Soyhan Bilgeer (Sanatçı)

3. Gül Naimoğlu (Yaşam Koçu)

4. Esra Tülek (Kukla Sanatçısı)

5. Cevdet Aktepe (Müzisyen)

6. Osman Kelebek (Müzisyen)

7. Mustafa Çelem (Müzisyen)

8. Ulus Burçaklı (Emekli Öğretmen)

9. Mehmet Menteş (Emekli Öğretmen)

10. Nurhan Akgür (Emekli Öğretmen)

11. Remzi Akgür (Emekli Öğretmen)

12. Sözer Özkaramehmet (Emekli Öğretmen)

13. Turgay Katırcıoğlu (Emekli Öğretmen)

İskele Halk Kütüphanesi

1. Kemal Latif (Yazar)

2. Bedia Balses (Şair-Yazar)

3. Arif Albayrak (Yazar)/ Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı)

4. Akile Ruh (Masal Anlatıcısı)

5. İskele Belediye Tiyatrosu (Sami Yakar ve ekibi)

6. Ayşe Güler Akın (Sanatçı)

7. İsmail Bozkurt (Yazar)

8. Nagehan Orun (Emekli Öğretmen)

9. Erdem Musaoğulları (Emekli Öğretmen)

10. Hasan Cafer Akıntuğ (Emekli Öğretmen)

11. Oğuz Coşkuner (Emekli Öğretmen)

12. Ersin-Ali Nizam (Emekli Öğretmenler)

Mağusa Halk Kütüphanesi

1. Kurultay Akbay (Müzisyen)

2. Semral Öztan (Seramik Sanatçısı)

3. Ulus Irkad (Yazar)

4. Umut Albayrak (Sanatçı)

5. Aziz Akış (Müzisyen)

6. Türksal İnce (Ressam)

7. Fatoş Betmezoğlu (Yaşam Koçu- Aile Danışmanı)

8. Nilgün Çolakoğlu (Emekli Öğretmen)

9. Hasan Akil Hoca (Emekli Öğretmen)

10. Güney- Ekrem Şahali (Emekli Öğretmenler)

11. Ahmet Barışsal (Emekli Öğretmen)

12. Mustafa Borataş (Emekli Öğretmen)

13. Ayşe Sağer (Emekli Öğretmen)