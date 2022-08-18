Kültür Dairesi Dünya Fotoğrafçılık Günü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, ilk kez "19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü"nü kutluyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde yarın saat 19.00’da başlayacak etkinlikte ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a (Foto Diana’ya) onur ödülü verilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dünya Fotoğrafçılık Günü kutlama etkinliğinde, Dünya Fotoğrafçılık Günü anısına, Kıbrıs Türk Stüdyo Fotoğrafçıları, Fotoğraf Sanatçıları ve Basın Fotoğrafçıları başlıkları altında, üç farklı kategoride, hizmet ödülü ve teşekkür belgeleri verilecek.

Kültür Dairesi etkinlikte, Gazi Yüksel’in Kıbrıs’ta Fotoğraf ve Fotoğrafçılık 1878-2006 isimli kitabı ve Kadir Kaba’nın Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni ile Ceyhan Özyıldız’ın Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı isimli kitaplarını da kütüphanelerinde bulunması amacıyla fotoğrafçılık kuruluş ve derneklerine hediye edecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, etkinlik hakkında yaptığı bilgilendirmede, bu yıl 100. yaşını dolduran, ülkenin yaşayan en eski Stüdyo Fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a onur ödülü vereceklerini ve Okay’ın fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açacaklarını belirtti.

Zaimağaoğlu etkinlikte, Kültür Dairesi’ne ait ve yakın zamanda açmayı hedefledikleri sanat merkezinde yer alacak fotoğraf müzesine yerleştirilecek olan geçmişte fotoğrafı negatifinden büyüterek karta basmak için kullanılan agrandizörün de sergileneceğini kaydetti.

Zaimağaoğlu, Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde, araştırmaları ve kitaplarıyla ülke fotoğrafçılığının kayıt altına alınmasına hizmet etmiş yazarları, ışığı ve anı yakalayarak herkesin anılarına hayat vermiş, ülkenin geçmişini fotoğraflarıyla günümüze taşımış hayattaki tüm fotoğrafçıları Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Zaimağaoğlu, Necla Egemen’in keman dinletisi eşliğinde fotoğrafın konuşulacağı etkinliğe, tüm fotoğraf sanatçılarını, stüdyo fotoğrafçılarını, basın fotoğrafçılarını ve fotoğrafa ilgi duyan herkesi davet etti.