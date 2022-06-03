Kültür Dairesi konuklarını Semral Öztan’ın “Yasemin Dizen Nine” heykeli ile karşılayacak…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi'ni ziyaret edenler seramik sanatçısı Semral Öztan’ın “Yasemin Dizen Nine” heykeliyle karşılanacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın Mart ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan III. Kişisel Sergisi’nde yer alan “Yasemin Dizen Nine” isimli heykeli alınarak Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu'na eklendi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, eseri teslim alırken yaptığı konuşmasında, “Yasemin Dizen Ayşe Nine” diyeceklerini belirterek, heykeli Kültür Dairesi’nin konuklarını karşılayacak şekilde dairenin girişine yerleştirdiklerini belirtti. Sanatçı Semral Öztan’a katkıları için teşekkür eden Zaimağaoğlu, “Ülkemiz ninelerinin geleneksel alışkanlığını canlandırdığı heykel çalışmasıyla, ülkemizin kültürünü, sokaklarımızın ve geçmişin yasemin kokusunu estirerek, hepimizin ninesine yeniden hayat veren ve bizlere unutulmaz bir eser yaratan Semral Öztan’ı tebrik ederim" dedi.

Seramik Sanatçısı Semral Öztan da eserinin Kültür Dairesi tarafından alınmasının kendisi için onur verici bir olay olduğunu vurguladığı konuşmasında, çok severek yaptığı ve kendisi için de çok özel bir çalışma olan “Yasemin Dizen Nine” heykelinin Kültür Dairesi’nde daimî olarak sergilenecek olmasının da ayrıca kendisini gururlandırdığına dikkat çekti. Kültür Dairesi müdürünün sanatın içinden gelen bir kişi olmasının önemini de vurgulayan Öztan, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na teşekkür etti. Sanatçı Öztan konuşmasının sonunda bir şey paylaşmak istediğini söyleyerek aslında bu heykelin kendi anneannesi olduğunu ve adının da Ayşe olduğunu anlattı.