Kültür Dairesi “Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği düzenleyecek

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Lefkeliler Hanı’nda (Büyük Han arkası) “Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği düzenleyecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, daire etkinliği organize ederken, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Kıbrıs Edebiyat Derneği ve KIBATEK Vakfı’nı davet ederek şair ve yazarların bağlı olduğu tüm birlik, dernek ve vakıf temsilcilerinin katılımında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Kıbrıs Edebiyat Derneği ve KIBATEK Vakfı temsilcilerinin katılımında Şiir Akşamları Organizasyon Komitesi adı verilen bir komite oluşturdu.

Kültür Dairesi’nin Şiir Akşamları Organizasyon Komitesi’nde alınan kararlar çerçevesinde düzenleyeceği ve medya sponsorluğunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yaptığı Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğinde, Lefkoşa ve Kıbrıs kültürü temalı şiirler okunacak.

Etkinlik, şiirlerini paylaşmayı arzu eden tüm sanatçı ve şairlerin katılımına açık olarak organize edildi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Mehmet Kansu, Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit, Feriha Altıok ve Mahmut İslamoğlu’nun etkinliğin onur konukları olacaklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, “Lefkoşa’nın Şeher’in kokusunu şiirlerle kalplere ulaştıracak olan Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğine misafir olmak, Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında buluşmak için şiire gönül veren herkesi 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkeliler Hanı’na bekliyoruz” dedi.