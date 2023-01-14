Kültür Dairesi, “Liderlerimize Saygı Piyano Resitali” gerçekleştirdi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’a ithaf ettiği, “Liderlerimize Saygı Piyano Resitali” dün akşam gerçekleştirdi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Devleti Himayelerinde Yetişen Piyanist Görsev Tepe ve Piyanist Eser Öktem’in sahne aldığı resital İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer aldı.

Resitali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekili Sıla Usar ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Başbakan Yardımcılığı’na bağlı daire müdürlerinin yanı sıra, sanatseverler izledi.

Ataoğlu

Resital öncesinde konuklara hitaben kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Piyanistler Görsev Tepe ile Eser Öktem’i kutladı.

Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçıların piyano resitali ile anılmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Ataoğlu, bakanlık olarak başarılı gençlerin ve ülke sanatçılarının her zaman yanında olduklarını belirtti.