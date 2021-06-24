Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, Sadiye Destur için taziye mesajı yayınladı

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Sadiye Destur’un vefatının ardından taziye mesajı yayınlayarak, “Kıbrıs halk kıyafetleri öksüz kaldı” dedi.

Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpolat, Sadiye Destur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade ederek, Destur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Kıbrıs Türk halk dansları camiasına başsağlığı diledi.



Çok kısa bir süre önce Destur’un Kıbrıs halk kıyafetleri hakkında hazırladığı “Kültür Hammalı” isimli kitabını Kültür Dairesi olarak bastırdıklarını kaydeden Akpolat, Destur’un vefatından önce kitabını basmış olduklarından ötürü de gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.Akpolat, 1943 Lefkoşa doğumlu Sadiye Destur’un terziliğe 12 yaşında başlayan Destur’un 1970’li yılların başında Kıbrıs Türk halk oyunlarını ilk kez sahneleyen ekibin ilk kıyafetlerini de diktiğini kaydetti.Destur’un, kıyafet dikmekle kalmadığını, üzerlerindeki desenleri de işlediğini, orijinal kıyafetlerden, gravürlerden desenler çıkardığını ve fabrikasyon kıyafet üretimine karşı olduğunu vurgulayan Akpolat mesajında, “Sadiye Destur’un kaybı ile Kıbrıs halk kıyafetleri öksüz kaldı ama Kültür Dairesi olarak biz Kıbrıs Türk halk dansları camiası ile birlikte bu kıyafetleri sahipsiz bırakmayacağız, rahat uyu mekanın cennet olsun Sadiye Hanım.” dedi.