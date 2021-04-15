Kültür Dairesi Müdürü Dünya Sanat Günü’nü kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Dünya Sanat Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan’ın, 2012 yılından başlayarak tüm dünyada “Dünya Sanat Günü” olarak kutlandığını belirten Akpolat, geçen yıl olduğu gibi pandemi önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti.

Akpolat, fiilen birçok sanatsal faaliyetin gerçekleştirilemediği bu ortamda yeni ve teknolojik gelişmeler sayesinde dijital birçok aktivitenin de kültür sanat yaşamında yer aldığını görmenin kendilerini biraz olsun umutlandırmakta ve mutlu etmekte olduğunu ifade etti.



Akpolat, Dünya Sanat Günü’nde tüm sanatseverleri “kultursanat.mebnet.net” adresinden KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu’nu ziyaret etmeye davet etti.Akpolat, “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu”nun, Cumhuriyet Meclisi ve Kültür Dairesi’nin koleksiyonunda yer alan, 1934 yılından günümüze kadar tarihlenmiş, 400’ü aşkın resimden oluştuğunu bildirdi.Kültür Dairesi’nin pandemi sürecinde 28 kitap ve 81 kültür sanat etkinliğine destek verdiğini ifade eden Akpolat, “Kültür Dairesi olarak bizler de insanların topluca bulunacağı etkinlikler yerine farklı alanlarda icraatlarımızı sürdürmeye ve kültür sanatın her alanına katkı koymaya çalıştık” dedi.Orta okul ve lise öğrencilerine yönelik “Masal Derleme Yarışması” düzenlediklerini hatırlatan Akpolat, derneklerin sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirebilecekleri aktiviteleri için de Güzel Sanatlarla ilgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 81 projeye katkı yaptıklarını belirtti.Bu zorlu süreçte, mümkün olduğunca tüm sanatçı ve sanatsal faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulan Akpolat “Tüm sanatçıların ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutlar daha güzel ve sağlıklı yarınlar dilerim.” Dedi.