Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin ilk müdürü olan ve 1984-1994 yılları arasında Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü yapan Ata Samioğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, "Kültür Dairesi’nin dünü ve bugünü hakkında bilgi alışverişinde bulunan eski ve yeni müdürler Kültür Dairesi’nin öneminin ve yükünün gün geçtikçe arttığına" vurgu yaptı.



Zaimağaoğlu, "Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu vefa kültürünü canlı tutmak ve geçmişte sahip olunan değerlerle tecrübeye duyulan saygı kültürünü yaşayarak yaşatmak adına", kültür ve sanat alanında deneyimli bürokrat ve sanatçılara ziyaretlerde bulunuyor.

Bu bağlamda ilk ziyaretini Gençlik ve Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’na yapan Şirin Zaimağaoğlu, Samioğlu’ndan Kültür Dairesi’nin ilk yıllardaki hedefleri, misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

1996 ile 1999 yılları arasında Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın müsteşarlığını da yapmış olan Ata Samioğlu, Kültür Dairesi’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, Zaimağaoğlu’nu tebrik etti ve ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, günümüzde yaşanan dijitalleşmeyle hayatın çok hızlandığına dikkat çekerek, içinde bulunulan çağda en kıymetli şeyin zaman olduğunu vurguladı ve gençlerin, kendilerinden önce aynı yollardan geçen deneyimli kişilerin tecrübelerinden yararlanmalarının, onlara büyük zaman kazandıracağını belirtti. Samioğlu, gençlerin araştırmaya zaman ayırmaları gerektiğini de ifade ederek, gençlerin araştırarak farkındalıklarını artırabileceklerinin altını çizdi.



Ata Samioğlu, bugünlere çok zor şartlarda ve özverili çalışmalar neticesinde gelindiğini vurgulayarak günümüzde aktif olan birçok oluşumun temelinde kendisinin de emeği olduğunu ve hiçbir zaman doğru ve etik çalışma dışına çıkmadığını ifade etti.

Samioğlu, Kültür Dairesi’nin yapacağı çalışmalar ve atacağı her adımın hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

Zaimağaoğlu ziyaretinin anısına Ata Samioğlu’na Eralp Adanır’ın Samioğlu’nun mesai arkadaşı ve yakın dostu Ali Nesim’in hayatını konu alan kitabını hediye etti.