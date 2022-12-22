Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, kültür sanat faaliyetlerini İzmir’e taşımak amacıyla girişim başlattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 49. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti,çalışanlarla pasta kesti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TAK'ı bugünlere gelmesine katkı koyan herkese teşekkür eden hayatını kaybedenleri de rahmetle andı.

Uygun koşullar olmamasına rağmen özveriyle çalışan kuruma başarılar dileyen Ertuğruloğlu, gelecek yıl ek binanın hizmet verir konuma gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ertuğruloğlu, İngilizce haber yayını da yapmaya başlayan kuruma başarılar dileyerek, kurumun çok daha iyi şartlara sahip olmasını temenni etti.

Pastanın kesilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bazı yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte TAK binasının arkasında ek bina inşa edilecek alanı gezdi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TAK’ı daha iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını söyledi.