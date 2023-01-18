Kültür Dairesi “Perşembe Sohbetleri” devam ediyor

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” devam ediyor.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, daireye bağlı tüm kütüphanelerde “Öğretmene Vefa” başlığıyla emekli öğretmenleri konuk eden Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, yarın da devam edecek. Sohbetler, 26 Ocak Perşembe günü tamamlanacak.
Buna göre, yarın saat 10.00’da Lefkoşa Milli Kütüphane’de Emekli İlkokul Öğretmeni Ahmet Miralay, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli Biyoloji Öğretmeni Mustafa Borataş, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Sevgi Gürpınar, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Sözer Özkaramehmet, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmenleri Ersin Nizam ile Ali Nizam konuk oluyor. Aynı gün saat 11.00’de Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu Emekli İlkokul Öğretmeni Tuncay Çağatay olurken, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmenleri Ayper Akyerli ile Coşkun Akyerli konuk oluyor.
Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 26 Ocak Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk ederek, tamamlanacak.