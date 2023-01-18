Kültür Dairesi “Perşembe Sohbetleri” devam ediyor

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” devam ediyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, daireye bağlı tüm kütüphanelerde “Öğretmene Vefa” başlığıyla emekli öğretmenleri konuk eden Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, yarın da devam edecek. Sohbetler, 26 Ocak Perşembe günü tamamlanacak.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren kütüphaneleri “uğrak yeri” haline getirmek hedefiyle, Haziran 2022’de başlatılan “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliğinin ikinci bölümü, başladığı 24 Kasım 2022'den beri “Öğretmene Vefa” başlığıyla devam ediyor. İlk bölümünde sanatçı ve yazarları ağırlayan etkinliğin ikinci bölümü, yarın daireye bağlı tüm kütüphanelerde emekli öğretmenleri konuk edecek.

Buna göre, yarın saat 10.00’da Lefkoşa Milli Kütüphane’de Emekli İlkokul Öğretmeni Ahmet Miralay, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli Biyoloji Öğretmeni Mustafa Borataş, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Sevgi Gürpınar, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Sözer Özkaramehmet, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmenleri Ersin Nizam ile Ali Nizam konuk oluyor. Aynı gün saat 11.00’de Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu Emekli İlkokul Öğretmeni Tuncay Çağatay olurken, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmenleri Ayper Akyerli ile Coşkun Akyerli konuk oluyor.

Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 26 Ocak Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk ederek, tamamlanacak.