Kültür Dairesi, Sanatçı Tomgüsehan için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, seramik sanatı sanatçılarından Tomrul Tomgüsehan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ilk eğitimli Kıbrıslı Türk seramik sanatçısı olan Tomrul Tomgüsehan, 1971 yılında, şimdiki adı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

1999 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin yedi kurucu üyesinden biri olan ve Dizayn 74’ün de iki kurucusundan biri olan Tomrul Tomgüsehan, ülkede seramik sanatının gelişmesi için özverili çalışmalarda bulunarak hayatı boyunca seramik sanatçıları ve bu sanata ilgi duyan kişilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Dairesi taziye mesajında, Kıbrıs Türk Seramik sanatında iz bırakmış değerli sanatçı Tomrul Tomgüsehan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenleri ile seramik sanatçıları ile tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.