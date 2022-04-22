Kültür Dairesinden 23 Nisan etkinliği

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 23 Nisan nedeniyle Kumarcılar Hanı’nda “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin başında konuşan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu etkinliğin Kültür Dairesi’nin uzman kadrosuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Zaimağaoğlu böylesi bir etkinliğin ilk kez yapıldığını kaydetti.

Kültür Dairesi personeli Nurperi Özgener’in “Bastelli” isimli masalı okumasıyla başlayan etkinlikte daha sonra Daire personeli Bedia Kale ve Leman Ünverdi Sakallızade çocuklara anlatılan masalı betimleyen resimleri yapmaları için yönlendirdi. Ardından çocukların yaptığı resimler sergilendi.

Daha sonra Lale Langal, Tuncay Langal ve Buğse Horuz tarafından ritim, dans ve oyun etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklara Zehra Onbaşı Yılmaz’ın Müzik Etkinlikleri ile Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları isimli kitabı ile Akile Ruh Ekizoğlu’nun Garaböcü isimli kitabı hediye edildi.

Etkinliğe Kazım Özalp da müzikleriyle katkı koydu.