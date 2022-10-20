Kültür Dairesinden Girne ve Gazimağusa’da sergi…

Kültür Dairesi haftaya, Girne ve Gazimağusa’da iki sergi projesini hayata geçirecek.

Kültür Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Yüksel’in Evvel Zaman Dışında isimli Kurgusal Fotoğraf Projesi Sergisi 25 Ekim Salı Girne’de; Cemaliye Karamanoğlu ve Taylan Oğuzkan’ın Öğretmene Vefa isimli resim ve el işleri anma sergisi 26 Ekim Çarşamba Gazimağusa’da açılacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel’in Evvel Zaman Dışında isimli Kurgusal Fotoğraf Projesi Sergisi Kültür Dairesi’nin organizasyonu ve ev sahipliğinde Girne’ye taşınacak.

Zaimağaoğlu, Gazi Yüksel’in geçen ay Sanatçı Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde Ercan Havaalanı’nda açılan sergisini, Girne ve bölgesindeki sanatseverlerin izlenimine de sunmak amacıyla, 25 Ekim Salı günü Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi’nde sabah saat 10.00’da açacaklarını bildirdi.

Zaimağaoğlu serginin 15 Kasım’a kadar Girne Halk Kütüphanesi’nde sanatseverleri ve fotoğraf sanatçılarını bekliyor olacağını vurguladı. Kültür Dairesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerini ülkenin her bölgesine taşımayı hedeflediklerine dikkat çeken Zaimağaoğlu, 26 Ekim Çarşamba günü de Gazimağusa’da Bandabuliya’da, Resim ve El İşi Öğretmenleri Cemaliye Karamanoğlu ve Taylan Oğuzkan’ın anısına Resim ve El İşleri Anma Sergisi’ni açacaklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde saat 18.00’de açacakları Öğretmene Vefa isimli sergiyle, hayatta olmayan Öğretmenler Cemaliye Karamanoğlu ve Taylan Oğuzkan’ı, eserlerini sergileyerek anacaklarını belirtti.