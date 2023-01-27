Kültür Dairesi’nden “Karneni Getir Kitabını Al” etkinliği

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, ilkokul ve ortaokul çocuklarına karne hediyesi veriyor.

“Karneni Getir Kitabını Al” sloganıyla 31 Ocak -3 Şubat tarihleri arasında kütüphanelere karnesini götüren tüm çocuklara kitap hediye edilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 31 Ocak Salı günü, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, ilkokul ve ortaokul çocuklarına “Karneni Getir Kitabını Al” sloganıyla karne hediyesi olarak kitap hediye ediyor.

Kültür Dairesi’nin, Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza, Gülver Ticaret, Işık Kitabevi, Khora Kitap ile Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla tüm kütüphanelerinde gerçekleştireceği “Karneni Getir Kitabını Al” etkinliği, 31 Ocak Salı gün başlatılıp 3 Şubat Cuma gününe kadar bir hafta boyunca devam edecek.

Çocuklar hediye kitaplarını, Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nden hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri 08.00-17.30 saatleri arasında alabilecekler.