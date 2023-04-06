Kültür Dairesi’nden Master Atlet Benli’ye ziyaret…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan rekor ve madalyayla dönen Master Atlet Ayten Benli’yi ziyaret ederek tebrik etti.
Zaimağaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Ayten Benli’nin başarılarının Kıbrıs Türk halkına ve genç sporculara da umut verdiğini ifade ederek Benli’ye Kıbrıslı Türk yazar ve şairlerin kitaplarından hediye ederek başarılarının devamını diledi. Ayten Benli de Kültür Dairesi Müdürü ve personelinin ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ve memnun olduğunu ifade etti.