Kültür Dairesinden taziye mesajı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Şair ve Araştırmacı Yazar Mustafa Gökçeoğlu’nun vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Mustafa Gökçeoğlu’nun, ülke içinde ve dışında katıldığı kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerle, yayınladığı bilimsel eserlerle, Kıbrıs kültürünün, halk biliminin ve Kıbrıs Türk ağzının kayıt altına alınmasında ve tanıtılmasında çok büyük emeği olduğu vurgulanarak, Gökçeoğlu’nun vefatının Kıbrıs Türk kültürü için çok büyük bir kayıp olduğu belirtildi.

Daire mesajında, tüm Kıbrıs Türk halk bilimi camiasına başsağlığı diledi. Mesajda, “Kültür Dairesi olarak unutmayacağımız ve unutturmayacağımız merhum Mustafa Gökçeoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve halk bilimi camiasına da başsağlığı dileriz.”denildi.

GÖKÇEOĞLU

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 1970’te İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden mezun olarak uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yapan, üniversitelerde konferanslar veren Gökçeoğlu, şiir ve öykü çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözel kültürü üzerine araştırmalar yaptı.

Gökçeoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerin yanı sıra Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen çok sayıda sempozyumda bildiriler sundu. Derleyip toparladıklarını kitaplaştıran Mustafa Gökçeoğlu’nun otuza yakın eseri arasından bir tanesi İngilizce’ye bir tanesi de Macarca’ya çevrildi. Öyküleri ve şiirleri Türkiye’deki gazetelerde ve dergilerde de yayımlanan Gökçeoğlu’nun, Dünya Kitap ekinde, Cumhuriyet Kitap’ta, Milliyet Sanat’ta ve Sabah gazetesinde de kitaplarıyla ilgili yazılar yazıldı.

Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer alarak yönetim kurulu üyeliğini yapan, Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katılarak bir dönem başkanlığını da yapan Gökçeoğlu, Kültür Dairesi bünyesindeki Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeliğinde de bulundu.