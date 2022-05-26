Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphanelerde “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 2 Haziran Perşembe gününden itibaren “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” adıyla halka açık sohbet buluşmalarına başlıyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri, 2 Haziran Perşembe gününden başlayarak, her perşembe bir sanatçının konuk olacağı sohbet buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin ilk konukları ve etkinlik saatleri şöyle:

“-Lefkoşa Milli Kütüphane-saat 14.30; Şair Yazar Mehmet Kansu

-Girne Halk Kütüphanesi saat 15.00; Yazar Ünver Alibey

-Gazimağusa Halk Kütüphanesi saat 10.00; Müzisyen Kurultay Akbay

-Akdoğan Halk Kütüphanesi saat 14.00; Yazar Ahmet Şimşek,

-Değirmenlik Halk Kütüphanesi saat 10.00; Tiyatro Sanatçısı-Yazar Suzan Polat

-Güzelyurt Halk Kütüphanesi saat 10.00; Sinema-Tiyatro Oyuncusu Ruhsan Ankay Kısa

-İskele Halk Kütüphanesi saat 10.00; Şair-Köşe Yazarı Bedia Balses

-Mehmetçik Halk Kütüphanesi saat 14.00; Şair Fatih Yalıner

-Erenköy Halk Kütüphanesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı saat 09.30; Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener.”