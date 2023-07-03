Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde perşembe günü “Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” etkinliği yer alacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin "kütüphaneleri uğrak yeri haline getirme" hedefiyle geçen yıl haziran ayında başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy Halk Kütüphaneleri’nde, 6 Temmuz Perşembe günü, çocuklara Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları oynatılacak.

-Program

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları 6 Temmuz Perşembe günü; Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Gazimağusa, İskele, Akdoğan ve Yenierenköy Halk Kütüphaneleri’nde saat 10.00’da, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 09.00’da, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’te ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’te başlayacak. Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında hazırlanan Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları etkinliği ile tüm kütüphaneler anaokul ve ilkokul çocuklarını konuk etmeyi bekliyor.

-Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri... Emin Çizenel konuk edildi

Yaz ayları boyunca Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde farklı konu ve konuklarla sürdürülecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında Girne Halk Kütüphanesi 15 Haziran'da Emin Çizenel’i konuk etti. Ressam Emin Çizenel’in sanat hayatını ve Kıbrıs’taki sanatın gelişimini anlattığı sohbet toplantısı, birçok duayen sanatçının katılımında gerçekleştirildi.

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında 15 Haziran’da; Lefkoşa Milli Kütüphane Kültür Dairesi Personeli Müzisyen Tuncay Langal ile Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener ve Müzisyen Nejla Egemen’in birlikte hazırladıkları Müzikli Çocuk Masalları etkinliğine, İskele Halk Kütüphanesi ise Kültür Dairesi Personeli Müzisyen Halil Şahkın’ın sunduğu müzik dinletisi eşliğinde Çocuk Okuyucularla Müzikli Dakikalar etkinliğine ev sahipliği yaptı.