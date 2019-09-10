Girne Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kültür-Sanat Atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen çocuk sanat eğitimi, tiyatro, yetişkinlere yönelik; desen, seramik, karakalem, fotoğrafçılık, Türk Sanat Müziği ve tiyatro kursları yeni kayıtlarla birlikte 18 Eylül’den itibaren başlayacak.

Sanat kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 19 numaralı telefon hattından 150 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) veya ALO 185'ten alınabilecek.

GÜNGÖRDÜ: “BARIŞ, ADALET VE SEVGİ İÇİN SANAT”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, aydınlanmış toplumlardaki insanların sanatın bir yaşama biçimi olmasını istediğini söyledi. Güngördü, imkânlar dahilinde kültürel ve sanatsal çalışmalarla çocukları, gençleri ve yetişkinleri buluşturmak istediklerini dile getirdi.

KURS PROGRAMI

Kurs programıyla ilgili detaylar şöyle açıklandı:

Sanat Atölyesi Yetişkin Kursları

Fotoğrafçılık kursu: Çarşamba 19.00-20.00.

Desen Kursu, Kara Kalem, Seramik Kursu: Pazartesi 19.00- 21.00 saatleri arasında.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu koro çalışmaları: Pazartesi 19.00-21.00 saatleri arasında.

Çocuk Sanat Eğitimi:

Çocuk Sanat Eğitimi Kursu Cumartesi 10.00-11.00 saatleri arası 5-8 yaş arası çocuklara, 11.00-12.00 saatleri arasında da 9-13 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilecek.

Tiyatro Atölye Çalışmaları:

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 9-12 yaş Çocuk Tiyatrosu Cumartesi 10.00-11.30 ve 13-18 yaş Gençlik Tiyatrosu 1. Grup Cumartesi 12.00-14.00 saatleri, Gençlik Tiyatrosu 2. Grup Cumartesi 12.00-14.00 arasında yapılacak.