Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.

İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alan ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği I. Müsteşarı Özlem Demirci ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bürokratları ve sanatseverler katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu birer konuşma yaptı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalar nedeniyle katılamadığı etkinliğe mesaj göndererek, tüm sanatçı ve sanatseverlerin, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı ve ödül alan sanatçıları tebrik etti.

-Zaimağaoğlu

Etkinlik, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun açış konuşması ile başladı.

Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türkünün sesini yükseltmenin üretmekten geçtiğini, sanatın sınır tanımadığını ve sanatçının özgür olduğunu vurgulayarak, tüm sanatçıların 15 Nisan Dünya Sanat Gününü kutladı.

Bir neslin, bir devrin duayeni olan sanatçılara emeklerini esirgemeden çalışıp ürettikleri için teşekkür eden Zaimağaoğlu, geçtiğimiz yıl başlattıkları ve bu yıl ikincisini düzenledikleri Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü takdimini gelenekselleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Bu bir bayrak yarışıdır” diyen Zaimağaoğlu, etkinlikte hazır bulunan Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’na da saygılarını sundu.

Konuşmaların ardından Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Heykeltraş Ahmet Şevket Uzunahmet, Piyanist Besteci Arman Ratip, Ressam Emel Samioğlu, Ressam Gönen Atakol, Yazar Gülgün Serdar, Araştırmacı Yazar Şair Hüseyin Kaba, Şair Yazar İlter Veziroğlu, Şair Yazar Neriman Cahit, Şair Ressam Oktay Öksüzoğlu, Ressam Yazar Osman Güvenir, Ressam Yazar Özden Selenge ve Eğitimci Orkestra Şefi Yılmaz Taner’e ödüllerini takdim ettiler.

Müzisyenler Nejla Egemen, Mehmet Sakarya ve Koralp Ulunay’ın birlikte hazırladıkları kısa bir müzik dinletisinin de sunulduğu ödül töreninde, Kültür Dairesi Sanat koleksiyonunda yer alan eserler arasından yapılan bir seçki sergisi de İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Yarına kadar açık kalacak sergide, Cumhur Deliceırmak, Emel Samioğlu, Feryal Sükan, Filiz Ankaç, Gönen Atakol, Hüseyin Özinal, Kemal Ankaç, Mehmet Uluhan, Mustafa Hastürk, Osman Güvenir, Osman Keten, Özden Selenge, Ruzen Atakan, Salih Mustafa Çizel, Serkan İlseven, Sümer Erek, Şenol Özdevrim, Yücel Yazgın’ın eserleri yer alıyor.