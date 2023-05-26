“Kurtuluşun Kadınları” adlı oyun dün akşam İskele AKM’de sahnelendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle “Kurtuluşun Kadınları” adlı oyun dün akşam İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Tiyatro Ofisi’nin hazırladığı, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı oyunu Metin Güler yönetti. Tek perdelik oyunda oyuncu Ecem Yüksel rol aldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında canlarını hiçe sayarak, cepheden cepheye koşan, vatan ve bayrak için büyük mücadeleler veren Kuvayı Milliye Kadınlarına ithaf edilen oyundan elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

-Zaferyıldızı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı oyunun ardından yaptığı konuşmada, “Bizler büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Kadınlarıyız” diyerek, oyunda emeği geçenleri tebrik etti.

“Kurtuluşun Kadınları” adlı oyunu, KKTC’de farklı bölgelerde de izleyiciyle buluşturmayı arzuladığını ifade eden Zaferyıldızı, bunun için elinde ne gelirse yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Zaferyıldızı konuşmasının sonrasında, oyuncu Ecem Yüksel’i performansından dolayı alnından öptü.

-Gece

İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de, “Kurtuluşun Kadınlarını izlerken duyduğum ‘direniş hak ama savaş haksızlık’ sözüyle o günleri resmen iliklerimize kadar yaşadık” diyerek, ekibi tebrik etti.

-Yakar

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da, Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve dünyanın birçok ülkesinde toprağı vatan yapan kadınlara minnet borçlu olduklarını vurguladı.

Türk kadınının mücadeleci kimliğinin her zaman var olduğunu ifade eden Yakar, kadınların, vatan ve bayrak için canlarını hiçe saydığına dikkat çekti.

-Güler

Kurtuluşun Kadınlarının mimarı, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Tiyatro Ofisi Genel Sanat Yönetmeni Metin Güler de, İskele’de özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin yer aldığı salonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bu oyun tarihe önemli bir iz bırakıyor” diyen Güler, tarihi hatırladıkça her şeyin çok güzel olacağına inanç belirtti.

Girne Belediye Tiyatrosu Topluluğu’nun sahneye koyacağı “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun ise Pazar günü saat 20.30’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.