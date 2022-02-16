Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği'nden, “Less is More” (“Az Çoktur”) sergisi

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, “Less is More” (“Az Çoktur”) sergisiyle Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Less is More” ismiyle 13’üncüsü yapılacak Dernek Üyeleri Sergisi, Kültür Dairesi’nin katkılarıyla, 21-25 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak.

21 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de açılacak sergide, 19 seramik sanatçısının “Less is More” konsepti altında özgün konuları kendi sanatlarıyla bütünleyerek ve farklı seramik pişirim teknikleriyle harmanlayarak ürettikleri eserleri yer alacak.

Dernek Başkanı Semral Öztan, “Less is More” isimli seramik sergisi ve derneğin faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sanat, içinde bulunduğu çağın özelliklerini taşıyan sürekli yenilenen kültürleri yaşayan ve kaynaştıran bir olgudur. Aynı zamanda sanat bir tutkudur” ifadelerinde bulundu.

Öztan, 1999 yılında kurulan ve 23 yıldır yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe imza atan Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin zengin seramik kültürüne sahip olan ülkede yok olmaya yüz tutmuş seramik kültürünü yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmayı kendine amaç edindiğini kaydetti.

Bu bağlamda derneğin seramik sanatına ilgi duyan gönül veren seramik severlere liderlik ettiğini ve kucak açtığını belirten Öztan, Derneğin birçok atölyenin kuruluşuna destek olduğunu da anımsattı.

“MİNİMALİST YAŞAMLA ÖZGÜRLEŞMELİYİZ”

Öztan, “Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yılki sergimize konsept olarak, modernist anlayışı devrim niteliğinde değiştiren, ‘Less is More’ yani ‘Az Çoktur’ kavramı olarak belirledik” diyerek şu ifadelerde bulundu:

“Minimalist yaşamı destekleyen bu felsefik akım 50’li yıllardan bu yana etkisini sürdürmektedir. Yalnızca seramik sanatını değil aklınıza gelebilecek tüm sanat dallarını etkilemiştir. Bu felsefik anlayışta biçimleri ve renkleri en yalın halleriyle kullandığımız gibi yaşam şeklimizi de sadeleştirebiliriz. Covid-19 pandemisini yaşadığımız bu günlerde azla yetinmeyi öğrenmeli ve tüm yüklerimizden kurtularak minimalist yaşamla özgürleşmeliyiz” dedi.