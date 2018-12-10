Lefkoşa’da ilki gerçekleştirilecek Kuzey Kıbrıs Türk Filmleri Haftası yarın başlayacak.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle LDR Medya işbirliğiyle yapılacak etkinlik, 16 Aralık Pazar günü sona erecek.

Festival filmleri hafta boyunca her gün saat 10.00’da Lemar Küçük Kaymaklı sinemasında seyircilerle ücretsiz olarak buluşturulacak.

Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra, dalında uzman yönetmen ve yapımcılar izleyicilerle kısa söyleşiler de yapacak.

Program çerçevesinde cumartesi günü film gösteriminin hemen ardından yönetmen Derviş Zaim, konuklarla bir “master class” söyleşisi yaparak tecrübelerini aktaracak.

Festival çerçevesinde gösterilecek filmler şöyle:

“Yarın saat 10.00 Gölgeler ve Suretler, saat 12.30 açılış kokteyli

Çarşamba: saat 10.00 Yozgat Blues, saat 12.30 Lider Akmeşe söyleşisi

Perşembe: saat 10.00 Ekşi Elmalar, saat 12.30 Ahmet Sönmez söyleşisi

Cuma: saat 12.00 Kırımlı, saat 12.30 Boğaç Ergüvenç söyleşisi

Cumartesi: saat 10.00 Aşk Tesadüfleri Sever, 12.30 Derviş Zaim “master class” söyleşisi

Pazar: saat 10.00 Balık, 12.30 Derviş Zaim kapanış konuşması.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 21:50