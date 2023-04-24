Lapta İlkokulu’nda “1. Esat Faik Muhtaroğlu kompozisyon yarışması düzenlendi

Eğitimci-yazar merhum Esat Faik Muhtaroğlu anısına Lapta İlkokulu'nda kompozisyon yarışması düzenlendi.

“Lapta, çevre, doğa, sevgi, barış” konulu 1. Esat Faik Muhtaroğlu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, katılımcılara ise plaketleri 23 Nisan töreninde verildi.

Törende, aile adına konuşma yapan Esat Faik Muhtaroğlu’nun oğlu Zafer Muhtaroğlu, Lapta İlkokulu’ndan emekli olan babasının 36 yıllık meslek hayatında çeşitli köylerde görev yaptığını, erdemli ve iyi insanlar yetiştirmek için çalıştığını söyledi.

Zafer Muhtaroğlu, yayınlanmış 9 kitabı bulunan babasının anısını yaşatmak için bu etkinliği düzenlemek istediklerini ifade ederek, okul müdürüne, öğretmenlere ve etkinliği onaylayan Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti.