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LBO “Evvelimiz, ahirimiz Türküler" konseri gerçekleştirdi

LBO “Evvelimiz, ahirimiz Türküler" konseri gerçekleştirdi
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)  Halk Müziği Korosu, dün akşam, Hasibe Aksaç yönetiminde “Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" konseri gerçekleştirdi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde birçok ölümsüz eser seslendirildi.
LTB Başkanı Harmancı, konserin dün aramızdan ayrılan sanat yaşamının büyük değeri Hüseyin Kanatlı’ya atfedildiğini belirterek, konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.  

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