LBO Halk Müziği Korosu dinleyenleri mest etti

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Halk Müziği Korosu Şef Hasibe Aksaç yönetiminde “Sevdamızdır Türküler” isimli konserde sergilediği performans ile müzikseverlerinden tam not aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı ve tek bölümden oluşan konserde, koro ve solistler tarafından Türk Halk Müziği’nin 17 seçkin eseri seslendirildi.

Sunumunu Burcu Yılmaz’ın üstlendiği konserde Balkan, Türkiye ve Kıbrıs Türkülerinden oluşan konser repertuarında anonim eserlerin yanısıra Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif gibi ustaların besteleri ile ülkemizin değerli bestekarları Turgay Salim Hoşsöz, Bekir Kara ile Türkay Altay'ın eserleri icra edildi.

Ezgi Coşkun, Şükran Yalçın, Burcu Yılmaz, Mustafa Dülger,Cihan Köroğlu, Serap Sayar ve Filiz Yarıcı’nın solist olarak yer aldığı konserde eser düzenlemelerini Mustafa Aksaç yaparken bağlamada İbrahim Sezikli, kaval ve klarnette Mustafa Aksaç, bateride Aslan Coşar, gitarda Ali Kılınç, Klavyede Okan Alan yer aldı.

Başkan Harmancı: Keşke türküler gibi insanlar ve devletlerde kardeş olsaydı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada Şef Hasibe Aksaç, Lefkoşa Belediye Orkestrası ve özverili çalışmalarından dolayı koro üyelerine teşekkür etti.

“Keşke türküler gibi insanlar ve devletlerde kardeş olsaydı. Keşke 2 Temmuz akşamı Madımak yanmasaydı” diyen Başkan Harmancı, Sivas Madımak'ta yitirilen canları saygı ile anıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.