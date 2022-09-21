LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları başladı

Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2022-2023 dönemi kayıtları başladı.

Her yıl verdiği başarılı konserler ile halk müziği severlerin büyük beğenisini kazanan LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleşmektedir.

Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yapacağı yeni dönem çalışmaları Pazartesi günleri saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Yeni dönem çalışmalarının ilki 26 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Koro çalışmalarında yer almak isteyen kişiler, koro hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 numaralı telefon ile www.lefkosabelediyeorkestrasi.com linkinden Lefkoşa Belediye Orkestrası’na ulaşabilir.