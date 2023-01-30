LBT, şubat ayında üç farklı oyunun seyirciyle buluşacağını duyurdu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yetişkinler için iki, çocuklar için bir oyun olmak üzere şubat ayında üç farklı oyunun seyirciyle buluşacağını duyurdu.
LBT’den yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste’nin yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her çarşamba akşamı sahnelenmeye devam edecek.
“Karagöz Sihirli Sebzeler” de şubat tatilinde çocuklarla buluşacak. Oyun, 7 ve 14 Şubat salı günleri saat 17.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahneye konulacak.
Tüm oyunların biletleri, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilecek.