LBT, şubat ayında üç farklı oyunun seyirciyle buluşacağını duyurdu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yetişkinler için iki, çocuklar için bir oyun olmak üzere şubat ayında üç farklı oyunun seyirciyle buluşacağını duyurdu.

LBT’den yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste’nin yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her çarşamba akşamı sahnelenmeye devam edecek.

Carole Greep’in yazdığı, Cem Aykut'un yönettiği “Biz Size Hayranız” oyunu ise, Girne ve Mağusa seyircisiyle buluşacak. Oyun, 11 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, 18 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

“Karagöz Sihirli Sebzeler” de şubat tatilinde çocuklarla buluşacak. Oyun, 7 ve 14 Şubat salı günleri saat 17.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahneye konulacak.

Tüm oyunların biletleri, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilecek.