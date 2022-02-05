Lefkoşa’da Büyük Han’ın arkasında yer alan Lefke Hanı Meydanı’nda iki toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konser etkinliği düzenleniyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) adada kapsamlı çözüme yönelik desteğini vurgulamak için Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış İçin İki Toplumlu Koro- Lena Melanidou, Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis, Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile “Let’s Sing Together” Grubu iki dilde şarkılarını seslendiriyor.

Ardından DJ Yusuf Çoşkuner ve DJ Andreas Colocassides sahne alacak.

Saat 12.00’de başlayan ve 2 buçuk saat sürecek etkinliğe, her iki toplumdan sanatseverler katılarak, müziklere eşlik ediyor.

“İKİ TOPLUMLU MÜZİK GRUPLARINI BİR ARAYA GETİRDİK. FARKLI TÜRLER SUNUYORUZ. ETKİNLİĞİ KOROYLA BAŞLAYIP, DJ’LE BİTİRİYORUZ”



Etkinlik hakkında TAK muhabirinin bilgi aldığı AB Bilgi Merkezi temsilcileri, Avrupa Birliği’ni topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Avrupa kültürünün önemli temel unsurlarından birini oluşturan ve toplumlar arası köprü kurma gücüne sahip müziği kullanarak bugünkü etkinliği düzenlediklerini kaydetti.İki toplumlu müzik yapan gruplara ulaştıklarını ve etkinlikle korodan, DJ müziklerine kadar farklı türlerde canlı konserlerin yer alacağını ifade eden temsilciler, pandemi yasaklarından dolayı son zamanlarda online yaptıkları etkinlikleri, havaların güzel olmasıyla açık havaya taşımayı planladıklarını söyledi.Sanatsal faaliyetlerin yanında, çevre, eğitim, dijitalleşme gibi Avrupa Birliği’nin öncelikli konularında seminer/webinar ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten temsilciler, AB Bilgi Merkezi sosyal medya hesaplarından yaklaşan etkinliklerin takip edilebileceğini de bildirdi.“AB’DE BU YIL GENÇLİK YILI. BUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”Bu yılın Avrupa Birliği’nde gençlik yılı olduğunu ve buna önem verdiklerini ifade eden temsilciler, gençlere yönelik AB Bilgi Merkezi tarafından yapılması istenilen etkinlik ve fikirler sunmaları için 15 ile 29 yaş arası gençlere çağrıda bulunduklarını da kaydetti.İklim ve çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, daha güçlü ekonomi, sosyal adalet ve istihdam, aktif vatandaşlık, insan hakları, eğitim, kültür, gençlik, spor gibi konularda iki toplumlu fikir ve eylemleri gençlerden duymak istediklerini belirtilen temsilciler, seçilen fikirleri, fikir sahibi 18 yaş üstü gençlerle hayata geçireceklerini ve 18 yaş altı gençleri ise ödüllendireceklerini belirtti.