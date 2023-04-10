Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan bu ay iki oyun...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu ay iki oyun sahneliyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre Flavia Coste’nin yazdığı Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” oyunu 12 ve 19 Nisan’da, Yetişkinler Atölyesinin yeni oyunu Cem Aykut’un yazıp yönettiği “Kakistokrasi” ise 15, 20 ve 27 Nisan’da sahnelenecek. “Paraya Hayır” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, “Kakistokrasi” oyunu ise Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek. Oyunlar 20.00'de başlayacak.

Yetişkinler Atölyesi’nin amatör oyuncularının sahneleyeceği “Kakistokrasi” oyununda konunun; "pandemide yaşanan durumlar" olduğu ifade edildi. "Kakistokrasi" için 15 Nisan Cumartesi akşamı promiyer gerçekleştirilecek.

Her iki oyunun da biletleri www.biletinial.com da satışa sunuldu. Biletler LBT gişesinde de satılacak.