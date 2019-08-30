Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) kurumlar ve derneklerle birlikte organize ettiği 13’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Çağlayan Parkı’nda dün akşam yer alan gösterileri kalabalık bir izleyici topluluğu takip etti. Gösterilerde 3 yerli, 4 misafir ülke ekibi sahne aldı.

Gösterilerde GÖÇTAŞ, HASDER, ASD yanında Macaristan, Polonya, Türkiye ve Meksika’nın halk dansları ekipleri sahne aldı.

Gösterileri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Festival Komitesi Başkanı Mustafa Özgü ve dernek temsilcileri de izledi.

Festivalde bugün saat 16.00’da Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Şenliği kapsamında Radyo Juke’un DJ performansları ve Grup Rast konseri yer alacak. Saat 20.00’de ise Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda FOGEM, Gençlik Merkezi ve misafir ülke ekipleri sahne alacak.

13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde yarın saat 20.00’den itibaren sahne gösterileri, DJ performansları, Radyo Juke canlı yayını ve Fikri Karayel konseri yer alacak.

HASPOLAT KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Haspolat Kültür Sanat Festivali ise yarın kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 19.30’da 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali konuk ekipleri gösteri sunacak. Saat 21.00’de Arda Gündüz’ün konseri, ardından da LTB Haspolat Çocuk Modern Dans ekibi ve LTB Gençlik Meclisi Orkestrası gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 22.15’te de Gizem Akbil ft. Caravan Blue sahne alacak.